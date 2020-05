Covid-19: Pelo segundo dia, Cariri não tem registro de novos casos

A população de Cariri, no Sul do estado, têm visto os efeitos positivos do isolamento “Lokdown”. Pelo segundo dia, o município não registrou casos do novo coronavírus.

por Redação

Nesta sexta-feira, o boletim epidemiológico do município traz, 204 casos descartados, 49 confirmados, sendo 24 pacientes testados positivos em isolamento domiciliar com sintomas leves, 1 hospitalizado “estável”, 23 recuperados com alta hospitalar, 1 óbito e outros 15 aguardando resultado de exame.

Desde às 18h do último sábado, o município entrou em isolamento, seguindo determinações do Decreto do governo do estado, n° 6.095 e do município 114/2020.

Mais uma vez o prefeito, destaca a importância da obediência às determinações. “Precisamos continuar unidos, fazendo aquilo que está colocado nos decretos. Só vamos vencer este vírus com a união de todos. Continuem em casa, juntos vamos vencer”, finalizou Júnior Marajó.