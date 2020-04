Covid-19 | Palmas mantém pelo terceiro dia 25 casos positivos e Araguaína contabiliza 7º caso, aponta Boletim da SES

O gráfico da evolução dos casos positivos acumulados no Tocantins continua evoluindo em menos proporção ao do País. Em uma semana foram registrados 08 casos no Tocantins e a soma desde o primeiro caso notificado no dia 18 e março contabiliza agora 37 confirmados, sendo 16 homens e 21 mulheres.

por Wesley Silas

No Brasil, as novas mortes marcaram nesta quinta-feira, 23, um aumento de 14% em relação a ontem quando foram registrados 2.906 falecimentos. O percentual de acréscimo foi mais do que o dobro do divulgado ontem em relação a terça-feira, de 6%.

O Tocantins continua sendo o Estado com o menor crescimento em casos confirmados (37) e mortes (02). Palmas é a cidade com o maior número, mas pelo terceiro dia consecutivo e se mantém com 25 positivos.

Dois novos casos

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta quarta-feira, 22, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO), realizou 30 exames para Covid-19, com duas amostras positivas, sendo um paciente residente de Araguaína o outro residente de Santa Helena de Goiás (GO).

“O caso confirmado de Araguaína é do sexo feminino, 40 anos, teve contato com um caso confirmado, sem histórico de viagem, apresentou sintomas clássicos da doença e está em isolamento domiciliar. O outro caso positivo diagnosticado no Lacen se refere à paciente que está internado no Hospital Regional de Araguaína (HRA), caminhoneiro, 43 anos, que estava de passagem pelo Tocantins”, informou a SES.

Disse ainda que a notificação do caminhoneiro será informada ao Estado de Goiás, em seu município de residência. “O paciente tem histórico de viagem pelo seu estado de origem e Maranhão e apresentou sintomas clássicos da doença”, disse.

Óbito

Em relação ao caso do paciente de Araguaína que foi a óbito em Goiânia, este foi confirmado, mas ainda está sob investigação, devido duplicidade de local de residência para busca de contatos e ações de prevenção e controle, não sendo definido ainda como caso do Tocantins.

Onde o vírus circula(ou)

O Tocantins passou a contabilizar hoje 37 casos confirmados da Covid-19, nas cidades de Palmas (25), Araguaína (07), Cariri do Tocantins (01), Gurupi (01), Dianópolis (01), Paraíso do Tocantins (01) e Tocantinópolis (01). Atualmente, o Tocantins apresenta 02 óbitos, 15 pacientes estão recuperados e dispensados do isolamento, 17 pacientes ainda em isolamento domiciliar e 03 pacientes estão internados (02 na rede pública e 01 rede privada).