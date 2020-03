Covid-19: Novo decreto determina que o comércio de Gurupi retome as atividades na segunda (30)

Com algumas restrições estipuladas o comércio de Gurupi retorna as atividades na próxima segunda-feira (30). O novo decreto municipal foi publicado nesta sexta-feira pelo prefeito Laurez Moreira.

Por Régis Caio

Assim como em Paraíso e Araguaína, o comércio de Gurupi retoma suas atividades. O novo decreto publicado nesta sexta garante algumas restrições.

Continuam ainda suspensos: I – feiras livres; II – cinemas, clubes sociais, CTG’s, academias, centros de treinamentos, bares e conveniências, boates, casas noturnas, casas de eventos, motéis, teatros, igrejas e centros religiosos, festas em residências, com aglomeração de pessoas, a fim de proteger a saúde pública, os velórios – por mais de 2 (duas) horas, devendo o mesmo ser realizado no cemitério onde for acontecer o sepultamento, com a participação apenas de familiares; III – de saúde pública bucal/odontológica, exceto aquelas relacionadas ao atendimento de urgências e emergências; IV – em escolas particulares.

A suspensão range ainda: I – eventos, reuniões e/ou atividades sujeitas a aglomeração de pessoas, sejam elas governamentais, artísticas, esportivas e científicas do setor público, sendo as medidas adotadas recomendadas ao setor privado.

O que pode abrir seguindo medidas

Segundo o decreto, deverão retornar às atividades a partir do dia 30 de março de 2.020 em Gurupi:

I – as lojas ou estabelecimentos, não citados acima, que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza privada, devendo, portanto, adotar as seguintes medidas: a. Oferecer EPI’s aos seus funcionários, estabelecendo a distância de 1,5 metros, entre cada pessoa e adotando, quando possível, sistemas de escala, alteração de jornadas e revezamento de turnos para reduzir o fluxo e a aglomeração de pessoas de no mínimo 50% em dias de funcionamento normal;

b. Evitar aglomerações e longa permanência nos estabelecimentos, mantendo distância de no mínimo 1,5 metros de outras pessoas, inclusive nas filas; c. Estar dotado de pia para lavagem de mãos para clientes, com sabão líquido, papel toalha e lixeira de pedal disponível;

d. Fornecer em locais estratégicos, álcool gel a 70% para clientes e colaboradores; e. Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como depósitos, sanitários e área de circulação de clientes;

f. Padarias e supermercados que disponham de auto-serviço de pães e similares, deverão suspendê-los, disponibilizando funcionário para atendimento ou oferecer os alimentos já embalados; g. Organizar as filas nos balcões de caixas de modo a manter distância mínima de segurança de 1,5 metros entre os clientes;

h. Os serviços de alimentação (restaurantes, pizzaria, lanchonetes e congêneres) deverão reduzir em 50% o uso de mesas pelos clientes dentro dos estabelecimentos, de modo a manter a distância mínima de segurança de 2,0 metros entre as mesas.

II – no período de que trata o caput deste artigo, os supermercados e açougues, permanecem sob regime de funcionamento diferenciado, os quais deverão: a. limitar a entrada de pessoas por vez, de acordo com o tamanho do estabelecimento: 1. máximo de 01 consumidor por cada 10 metros quadrados; b. espaçamento mínimo de 02 metros, entre os caixas; c. espaçamento mínimo de 1,5 metros de distância entre pessoas, nas filas.

III – no período de que trata o caput deste artigo, os salões de beleza e barbearias, permanecem sob regime de funcionamento diferenciado, os quais deverão: a. realizar atendimento agendado previamente, limitando a entrada de 01 (uma) pessoa por vez, de acordo com o tamanho do estabelecimento:

1. máximo de 01 cliente por cada 10 metros quadrados; b. espaçamento mínimo de 02 metros, entre si;

IV – no período de que trata o caput deste artigo, os restaurantes, permanecem sob regime de funcionamento diferenciado, os quais deverão: a. espaçamento mínimo de 2,0 metros de distância entre mesas; a. Não disponibilizar self service, servindo apenas prato feito ou marmitex. a. o descumprimento do contido neste artigo sujeitará o infrator, conforme o caso, às penalidades administrativas, cíveis e criminais, inclusive cassação de alvará, para atividades comerciais, na hipótese de reincidência. b. as denúncias referentes ao descumprimento deste artigo, poderão ser realizadas por meio da ouvidoria geral do município, através do nº. 0800 646 3366, no horário das 7h às 23h.

Confira o decreto

DEC0496-2020 – ALTERA O DECRETO 0478 – COVID-19