COVID-19 | No Tocantins, 12 pacientes estão recuperados e dispensados do isolamento

Com uma morte e 34 casos, o Tocantins com população estimada em 1.572.866 habitantes em 139 municípios, continua sendo o Estado com o menor índice do COVID-19 no Brasil. Enquanto isso, estados que fazem divisa como Maranhão confirmou neste domingo 1.040 casos e 44 mortes e Pará com 640 casos e 33 mortes.

por Wesley Silas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou neste domingo, 19, que o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO), analisou 14 amostras para Covid-19, com uma amostra positiva para Palmas.

O novo caso confirmado é do sexo feminino, 60, sem histórico de viagem para fora do Estado ou contato com outro caso positivo, tendo aparentado sintomas clássicos da doença. O paciente está em isolamento domiciliar.

O Tocantins contabiliza agora 34 casos confirmados de Covid-19, nas cidades de Palmas (24), Araguaína (05), Gurupi (01), Dianópolis (01), Cariri do Tocantins (01), Paraíso do Tocantins (01) e Tocantinópolis (01).

Atualmente, o Tocantins apresenta 01 óbito, 12 pacientes estão recuperados e dispensados do isolamento, outros 20 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar e 01 paciente está hospitalizado em Goiânia, Goiás.

Densidade populacional

Com densidade populacional de mais de 177 pessoas por km², o Estado de São Paulo superou hoje mil mortes causadas por coronavírus. O número de habitantes do Km² torna um ambiente perfeito para o aumento da disseminação do COVID-19, neste quesito, somente a cidade de São Paulo contabilizou hoje 700 óbitos notificados em um universo de 11,2 milhões de habitantes com 7.398 pessoas por Km². Informações da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo apontaram 24 novos óbitos registrados neste domingo (19) e o número passou para 1.015 mortes no estado e 14.267 casos confirmados, representando aumento de 2,68% em relação aos 13.894 casos anunciados no sábado (18).

Na outra extremidade, Estado como o Acre com população estimada em 869.265 habitantes e com densidade demográfica (4,4 habitantes por quilômetro) semelhante com o Tocantins (4,9 habitantes por quilômetro quadrado), registrou 142 casos confirmados e 05 óbitos. A população estimada do Tocantins é de 1.572.866 habitantes em 139 municípios.

Confira os números:

REGIÕES

Sudeste registra 21.285 (55,1%)

Nordeste: 9.300 (24,1%);

Norte: 3.691 (9,5%);

Sul: 2.816 (7,3%),

Centro-Oeste: 1.562 (4%).

Brasil

Confirmados 38,6 mil casos e 2,4 mil mortes registradas

Mundo:

Confirmados: 2.399.849

Mortes: 164.939

Brasil registra 2,4 mil mortes

Novos números sobre a pandemia do novo coronavírus (covid-19) no país publicado pelo Ministério da Saúde na noite deste domingo, 19, indica que o Brasil tem 38,6 mil casos de coronavírus e 2,4 mil mortes registradas. Informou ainda que a taxa de letalidade continua em 6,4%. Nas últimas 24 horas, o ministério registrou 2.055 novos casos e 110 mortes. O número de recuperados não foi atualizado e permanece em 14.026, que representa cerca de 38% dos infectados.