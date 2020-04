Covid-19: MP recomenda que moradores de Dueré que tiveram contato com paciente de Gurupi sejam identificados

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) expediu recomendação ao prefeito e à secretária de Saúde de Dueré, na quinta-feira, 9, para que identifiquem e prestem assistência adequada a moradores daquele município que tiveram contato com o primeiro paciente de Gurupi diagnosticado com Covid-19.

Por Flávio Herculano

Segundo informações enviadas pela Secretaria de Saúde de Dueré à 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi, o paciente de Gurupi, que foi diagnosticado em 7 de abril, visitou no dia 30 de março uma fazenda localizada no município de Santa Rita do Tocantins, onde manteve contato com funcionários que residem e passam os finais de semana em Dueré. Um deles seria o gerente da fazenda, que conduziu este paciente para Palmas, onde ele se encontra internado.

A recomendação do MPTO é para que, imediatamente, identifique-se as pessoas que tiveram contato com o paciente confirmado e imponha a elas o cumprimento de todas as medidas de isolamento pelo período de 14 dias, nos termos indicados pelo Ministério da Saúde. Qualquer obstáculo a esse isolamento deve ser comunicando ao Ministério Público do Tocantins.

O promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes também recomenda que seja prestada assistência integral a esses casos suspeitos.

Na atuação geral do município para este período de pandemia, recomenda-se que sejam fornecidos os medicamentos necessários e disponibilizada uma equipe de enfermagem, assistência social e médica para atender os casos leves ou suspeitos de Covid-19 que permanecem em seus domicílios.