Covid-19: Moradores de rua de Gurupi receberão apoio social

Da Redação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher juntamente com sua Equipe de Referência do CREAS em Gurupi, em atenção ao Decreto Municipal n° 0471, que declara situação de Emergência em Saúde Pública no Município, adotou medidas e desenvolverá ações para orientar pessoas em situação de rua e transeuntes sobre a prevenção ao coronavírus. A partir desta quinta-feira, 26, serão entregues kits de higiene pessoal e alimentação, e a partir da semana que vem os banheiros da Praça D’Abadia estarão disponíveis para banho.

As equipes iniciaram o levantamento do público-alvo por meio de rondas para facilitar o atendimento conforme explica a diretora geral de Assistência Social, Joenes Ramalho. “Desde a última sexta-feira toda a nossa equipe vem realizando estudos para chegarmos a melhor forma atendê-los, seguindo todo o protocolo de segurança para ambos, como preconiza as autoridades em saúde. Vamos proporcionar alimentação, pelo menos duas refeições ao dia; fechamos parceria com a UnirG para que ela nos doasse álcool em gel para os kits de higienização, pois sabemos que essas pessoas em situação de rua não tem o mesmo acesso a lavatórios como nós, e estamos em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para adaptarmos os banheiros da praça D’Abadia com chuveiro para banho”, disse.

O secretário de Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, Dida Moreira falou da preocupação com esse público e pediu o apoio da comunidade para ajudarem nesse trabalho. “A nossa maior preocupação com os moradores de rua e passantes, é que além de estarem em situação de vulnerabilidade social, são pessoas que em sua grande maioria tem algum outro problema de saúde, e se tornam público de risco para o coronavírus. Pedimos a colaboração de toda a nossa população, que ao ver alguém nessa situação entre em contato conosco pelo telefone (63) 9 8503-6776, pois embora sejam comuns alguns pontos que eles se aglomeram, eles também circulam muito pela cidade, alguns até possuem casas e familiares, pedimos também o apoio dessas famílias para contê-los em seus lares, assim todos contribuem para a segurança da saúde de toda a população”, pediu.

Além dessas ações, outras medidas de atendimento ao público assistido pela pasta foram tomadas. Confira a seguir:

CRAS e Bolsa Família

Atendimento presencial suspenso, mantendo apenas o atendimento por telefone;

Realização de telefonemas diário pelas equipes de referência de nível médio e superior e os orientadores sociais aos idosos atendidos pelos serviços de Atenção Integral às Famílias – PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, a fim de acompanhá-los, orientá-los, informá-los e acalmá-los.

CREAS

Atendimento presencial suspenso, mantendo apenas o atendimento informativo e orientativo por telefone.

Criança Cidadã e Casa do Idoso

Mais critérios para os profissionais ao entrarem nas Instituições de Acolhimento que lidam diretamente com crianças e idosos, em especial os que trabalham em algum departamento pertencente a Secretaria de Saúde, com atenção redobrada na higienização dos antebraços, mãos e vestimentas;

Suspensão de visitas aos acolhidos, exceto de pais ou responsáveis desde que observado o protocolo de higiene e cuidados estabelecidos pelas Unidades.

Centro de Capacitação Profissional

Suspensão dos cursos. Na qual a compensação da carga horária será feita imediatamente após a estabilização e redução da pandemia no âmbito nacional.

Conselho Tutelar

Redução do horário aberto ao público na sede do Conselho, o qual passa a ser das 8h às 14h, de forma ininterrupta. Devendo permanecer na sede pelo menos 01 (um) conselheiro tutelar, ficando os demais escalados no dia de sobreaviso.

O atendimento aos pedidos de Benefícios Eventuais como auxílio passagem, funerária, alimentação e outros, continua sendo ofertado seguindo os critérios regulamentados pela a Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS.

Telefones Úteis

WhatsApp Semtas/PM Plantão Social: 9 8158-6217

Plantão Conselho Tutelar: 9 9936-1331

CRAS Nezinho Guida: 9 9985-4056

CRAS Vila Nova: 9 8403-3296

CREAS: 9 98503-6776

Cadastro Único e Programa Bolsa Família: 9 8414-3402

Coordenação da Mulher: 9 8117-8732

Centro de Capacitação Profissional: 9 9963-4007

Casa do idoso: 3312-4165

Acolhimento Criança Cidadã (antiga Casa de Passagem): 3316-1395

Para informações gerais (segunda a sexta, das 8h às 14h) 3301-4318