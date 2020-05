Covid-19: Mais um caso é confirmado em Gurupi

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até as 11 horas desta segunda-feira, 4 de maio de 2020, foi informado mais um caso confirmado de Covid-19, sendo um caminhoneiro de 45 anos. O paciente procurou o Centro de Triagem municipal, onde realizou o teste rápido que confirmou a doença. O paciente é de Gurupi e fez viagem recente dentro do Estado.

Da Redação

Dessa forma Gurupi chega a 12 casos confirmados da doença, sendo que 01 destes já está curado. Também foram realizados 03 novos testes SWAB, um pelo Hospital Regional de Gurupi (HRG), outro pelo Hospital Unimed e o último pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As amostras colhidas foram enviadas ao Laboratório Central do Estado – LACEN. Os pacientes estão cumprindo o isolamento enquanto aguardam o resultado dos exames.

A UPA realizou um teste rápido, em um homem de 38 anos. O resultado foi negativo. Também foram descartados dois testes SWAB, que estavam aguardando resultado do LACEN. Um homem de 90 anos e uma mulher de 44.

Com isso o município chega a 125 casos descartados da doença e 11 suspeitos aguardando o resultado do LACEN.

Recomendações

O Comitê Gestor reforça o pedido às pessoas para que sigam as instruções de prevenção, segurança e controle do vírus. O isolamento social deve ser mantido, os cuidados com a higiene pessoal. A Covid-19 é uma doença grave e altamente contagiosa, por esta razão os cuidados devem ser redobrados, principalmente pelas pessoas do grupo de risco. A orientação é que fiquem em casa e só saiam em casos de extrema necessidade.

O Comitê também reforça para a comunidade a recomendação do uso de máscara de proteção, item que passou a ser obrigatório na cidade.

O médico e integrante do Comitê Gestor, Maurício Nauar Chaves, falou da importância desse equipamento de proteção. “A máscara deve ser usada por todos para evitar a propagação da doença. Lembrar sempre que a parte externa da máscara é contaminada, ela é o filtro, e como filtro, a sujeira fica do lado de fora, sendo assim, não se deve tocar nessa parte da máscara, se o fizer, estará perdendo a função de proteção. Também devemos ao retirá-la, mesmo tocando somente na parte de dentro, lavar as mãos logo depois, e quando ela ficar úmida ou quando vence a validade do fabricante, deverá ser trocada por outra”, explicou.

Veja a seguir a forma correta de usar o equipamento:

– A máscaras pode ser de tecido ou descartável;

– É preciso que a máscara cubra todo o nariz até o queixo;

– Ajuste a máscara com as mãos limpas, antes e depois de colocar ou retirar;

– Não deixe a máscara no queixo, quando precisar tirá-la toque somente nos elásticos;

– Não toque na parte externa e não a coloque em superfícies de uso comum;

– Troque a máscara de 2 em 2 horas ou sempre que ficar úmida;

– Faça o descarte em um saco plástico antes de jogá-la na lixeira;

– Lave a máscara de tecido individualmente com água e sabão ou deixe de molho em água sanitária por cerca de 20 minutos.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas com a Vigilância Epidemiológica por meio dos números: (63) 98424-4156 ou 3315-0088; pelo e-mail: [email protected]; além das redes sociais e contatos institucionais que podem ser encontrados no site da Prefeitura de Gurupi.