Covid-19: Gurupi registra mais três casos nesta segunda (01)

Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até as 11 horas desta segunda-feira, 1º de junho, foram confirmados mais três casos positivos da Covid-19.

Da Redação

Os casos são um homem, de 55 anos, que informou ter viajado recentemente ao Sul do país; uma mulher, de 42 anos, que teve contato com caso positivo, e outra mulher, de 50 anos, que também realizou viagem ao Sul do país. Todos que testaram positivo estão em isolamento domiciliar e apresentam sintomas leves da doença.

Foram registradas a cura de mais cinco pessoas. Dois homens de 27 e 40 anos, e três mulheres, entre 33 e 61 anos.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram realizados 19 testes Swab, enviados ao Lacen, em Palmas, sendo de 10 homens, entre 18 e 50anos; e de nove mulheres, entre 1 e 81 anos. Foram realizados 85 Testes Rápidos, todos com resultados negativos.

Em um hospital da rede particular dois homens de 30 e 67 anos realizaram o teste Swab, enviados ao Lacen.

Gurupi contabiliza 1.210 casos descartados; 101 casos confirmados, 21 casos suspeitos, 54 pessoas recuperadas da Covid-19 e 02 óbitos.

Continua internado no Hospital Regional de Gurupi (HRG) o casal de 74 e 81 anos. O estado de saúde deles é considerado grave.