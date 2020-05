Covid-19: Gurupi registra mais 04 casos

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até as 11 horas deste sábado, 30, foram confirmados mais quatro casos de Covid-19.

Da Redação

Testaram positivo uma mulher de 28 anos de idade que teve contato com pessoa com a doença; e mais três homens de 20, 25 e 44 anos de idade, que também tiveram contato com caso positivo, exceto pelo homem de 44 anos, que não se sabe a origem do contágio. Os pacientes estão em isolamento domiciliar e apresentam sintomas leves da doença.

Mais três pacientes se recuperaram da doença, sendo duas mulheres de 25 e 26 anos de idade; e um homem de 39.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) realizou 20 testes SWAB, enviados ao Lacen, em Palmas, sendo oito homens entre 24 e 55 anos de idade; e doze mulheres entre 13 e 45 anos.

O Centro de Triagem realizou seis testes SWAB, enviados ao Lacen, sendo três homens, entre 19 e 42 anos de idade; e três mulheres entre 23 e 50 anos. Foram feitos quatro testes rápidos no Centro de Triagem e todos tiveram resultados negativos.

Com isso Gurupi contabiliza 98 casos confirmados; 49 recuperados; 28 suspeitos; e 1087 negativos.

Continua internado no Hospital Regional de Gurupi (HRG) o casal de 74 e 81 anos. O estado de saúde deles é considerado grave.