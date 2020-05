Covid-19: Gurupi confirma mais um caso neste domingo (17)

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até as 11 horas deste domingo, 17 de maio de 2020, foi confirmado mais um novo caso positivo para COVID-19 somando 53 casos.

Da Redação

Conforme a Vigilância Epidemiológica do Município, trata-se de uma mulher de 64 anos, que teve contato com o filho que fez viagem recente ao Sul do País. Ela está em isolamento domiciliar e apresenta sintomas leves da doença.

Foram realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 11 testes Swab, enviados ao Lacen, em Palmas, sendo de quatro homens, entre 19 e 53 anos; e de sete mulheres, entre 17 e 43 anos. Todos estão em isolamento domiciliar. Cinco pessoas realizaram testes rápidos com resultados negativos.

Gurupi contabiliza 494 casos descartados, 53 casos confirmados, 11 casos suspeitos e 11 pessoas curadas da Covid-19.

Pacientes Internados

A paciente de 66 anos que foi transferida para o Hospital Geral de Palmas (HGP), permanece internada.