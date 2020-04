Covid-19: Gurupi completa segundo dia sem caso suspeito

O Comitê Gestor de prevenção e combate ao coronavírus em Gurupi informou que até as 11 horas deste sábado, 11 de abril de 2020, não foram realizados novos testes para COVID-19 no município após a divulgação do último boletim. Com isso, a cidade segue com 49 casos descartados da doença e outros 02 casos em monitoramento, aguardando resultados dos exames feitos pelo Laboratório Central do Estado – LACEN.

Da Redação

Gurupi continua com apenas 01 caso confirmado de COVID-19 e o paciente segue internado e com estado de saúde estável. A Vigilância Epidemiológica do Município informou que segue fazendo mapeamento e monitoramento de pessoas que tiveram contato com o paciente.

Recomendações

O Comitê reforça o pedido da manutenção do isolamento social e dos cuidados com a higiene pessoal. A Covid-19 é altamente contagiosa, e por esta razão os cuidados devem ser redobrados, principalmente com crianças, lactantes, gestantes, pessoas portadoras de doenças crônicas e idosos. Mantenhamo-nos em alerta. Nosso pedido é para que fiquem em casa e só saiam em casos de extrema necessidade.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas por meio da ouvidoria do município pelos números: (63) 3315-0077 e 0800 646 3366; também pela Vigilância Epidemiológica: (63) 98424-4156 ou 3315-0088; e pelo e-mail: [email protected]; além das redes sociais e contatos institucionais que podem ser encontrados no site da Prefeitura de Gurupi.