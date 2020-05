Covid-19: Gurupi chega a 80 casos neste domingo (24)

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até as 11 horas deste domingo, 24 de maio de 2020, foram registrados mais seis casos de Covid-19 em Gurupi, somando 80 registros.

Os novos casos foram confirmados em dois homens de 20 e 46 anos; e quatro mulheres com idade entre 26 e 44 anos. Nos registros de hoje, um homem teve contato com caso positivo e o outro não soube informar a origem da transmissão. As quatro mulheres tiveram contato com casos positivos da doença. Dos novos casos, quatro foram confirmados por meio de testes SWAB no Laboratório Central do Estado – LACEN, e dois por testes rápidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Todos os seis estão em isolamento domiciliar com sintomas leves da doença.

Foram realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 25 novos testes SWAB, enviados ao LACEN em Palmas, e foram realizados 03 testes rápidos, sendo um com resultado negativo para a doença e outros dois positivos, homem de 46 anos e mulher de 44 já citados anteriormente. A Vigilância Epidemiológica esclarece que todos os casos que aguardam resultados dos testes estão em isolamento domiciliar.

Gurupi contabiliza até o momento 795 casos descartados, 80 confirmados, 45 suspeitos e 24 pessoas curadas de Covid-19.

Pacientes internados

A paciente de 66 anos continua internada em estado grave no Hospital Geral de Palmas (HGP). Os outros dois pacientes, uma mulher de 74 anos e um homem de 81 também permanecem internados em estado grave no Hospital Regional de Gurupi (HRG).

