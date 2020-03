Covid-19 | Governador Carlesse determina compras de 6 mil kits e teste rápido e de materiais de proteção aos servidores de saúde

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM) tem mostrado celeridade nas ações para minimizar a presença do coronavírus no Estado. Um dia após ele ter declarado estado de calamidade pública no Tocantins, neste domingo ele anunciou que assinou “a ordem de compra de todos materiais para os servidores da saúde e a aquisição de 6 mil kits para atender a demanda dos municípios do Estado. Disse ainda que é determinação sua que os atendimento sejam rápidos. “O Estado do Tocantins não vai ficar esperando as pessoas morrerem para depois chegar os equipamentos de proteção para o nosso povo”, acrescentou.

Governador Mauro Carlesse determina a aquisição de seis mil testes rápidos para Covid-19 e reforço no estoque de EPIs dos hospitais

Chefe do Executivo Estadual pretende agilizar diagnósticos para tranquilizar população o mais breve possível. Mais equipamentos de proteção individual vão melhorar condições de trabalho dos servidores da Saúde

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, determinou à Secretaria de Estado da Saúde (SES) a aquisição de seis mil testes rápidos para aferição de contaminação para o novo Coronavírus. O Chefe do Executivo determinou também que os estoques de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) sejam reabastecidos para que os profissionais da Saúde trabalhem com as condições ideais para o exercício de suas atividades.

“Sabemos que os laboratórios credenciados pelo Governo Federal estão superlotados de testes para serem feitos, por isso está demorando sair os resultados do Tocantins. Precisamos agilizar esses resultados porque nossa população não pode esperar. Temos que reduzir a angústia das famílias, tratar os casos suspeitos ou confirmados e tranquilizar aqueles que não estão contaminados”, afirmou o Governador.

Para o reforço do estoque de Equipamentos de Proteção Individual estão sendo adquiridos mais Máscaras N95, dispenser para álcool gel, máscara facial e capote para o corpo todo.

“Nossa preocupação também está em proteger os nossos profissionais da Saúde. São eles que estão na linha de frente desse problema é precisam trabalhar com a devida proteção para não ficarem expostos. Este é um momento delicado e que não podemos perder profissionais por falta de equipamentos”, destacou o Governador.