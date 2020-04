COVID-19 cresce em Araguaína e Tocantins passar a ter 58 casos

O 42° boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins aponta que Araguaína é a cidade que mais cresce o número de caso positivo de COVID-19. Hoje foram confirmados 06 casos em Araguaína.

Por Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa neste sábado, 24, que o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO) realizou 26 exames para Covid-19, com 10 amostras positivas para as cidades de Araguaína, Palmas e Couto Magalhães, além de dois casos que serão notificados à Goiás e Rio Grande do Sul.

Araguaína confirmou 06 casos positivos, destes, quatro são do sexo masculino, com idades de 10, 24, 29 e 51 anos, dois casos são do sexo feminino, com idades de 21 e 47 anos. Couto Magalhães apresentou um caso em paciente do sexo masculino, de 39 anos. Palmas tem um novo caso, do sexo feminino, de 31 anos. O paciente do Rio Grande do Sul está internado no Hospital Regional de Araguaína (HRA).

Desta forma, o Tocantins agora contabiliza 58 casos confirmados da Covid-19, nas cidades de Palmas (31), Araguaína (20), Cariri do Tocantins (01), Couto Magalhães (01), Gurupi (01), Dianópolis (01), Paraíso do Tocantins (01), Sítio Novo (01) e Tocantinópolis (01).

Atualmente, o Tocantins apresenta 02 óbitos, 16 pacientes estão recuperados e dispensados do isolamento, 36 pacientes ainda em isolamento domiciliar e 04 pacientes estão internados (03 rede pública e 01 rede privada).

Os dados contidos neste boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 17h.