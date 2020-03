Covid-19 | Conselho Acadêmico Superior da UnirG convoca Sessão Extraordinária para debater medida preventiva Avalie esse post Avalie esse post

A Assembleia Extraordinária está marcada para acontecer às 14horas no auditório do Centro Administrativo da Fundação UnirG, aponta a presidente do Conselho Acadêmico Superior – CONSUP, Sara Falcão de Sousa.

por Wesley Silas

Além da convocação, a Universidade publicou uma nota informando que instituição está atenta à situação de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e toma medidas de proteção, segurança e saúde de toda a sua comunidade acadêmica, mas entendeu que “até o momento não há necessidade de suspensão das aulas”.

A nota cita que não há registro em Gurupi de caso suspeito de novo Coronavírus (COVID-19) e que a UnirG está atenta “às recomendações das Secretarias Municipal e Estadual da Saúde, bem como do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde quanto ao cuidado e prevenção da doença em seus estudantes, professores e servidores”.

“As notícias sobre a situação estão sendo acompanhadas e caso haja orientações diferentes, novos comunicados serão emitidos, seguindo determinações das autoridades da área da saúde”.