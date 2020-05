Covid-19: Comitê de Gurupi informa mais cinco novos casos

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até as 11 horas deste sábado, 16, foram confirmados mais cinco novos casos positivos para COVID-19 somando 52 casos.

Da Redação

Conforme a Vigilância Epidemiológica do Município de Gurupi, os casos confirmados tratam-se de três homens entre 20 e 29 anos e duas mulheres de 46 e 68 anos. O rapaz de 20 anos, teve contato com familiar que tinha testado positivo. O homem de 29 anos, realizou viagens recentes a Cariri do Tocantins e Paraíso do Tocantins. O homem de 28 anos não soube informar a origem da transmissão. A quarta vítima da Covid-19, é uma mulher, de 46 anos, que foi contagiada através do esposo que testou positivo. A mulher de 68 anos informou que estava em quarentena e recentemente foi ao banco, possível local de transmissão.

Foram realizados no Centro de Triagem nove testes SWAB enviados para o LACEN Palmas, sendo de 1 homem de 29 anos e de oito mulheres, entre 28 e 78 anos. Todos aguardam o resultado em isolamento domiciliar. Nove pessoas realizaram Testes Rápidos com resultados negativos. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram realizados oito testes SWAB enviados para o LACEN Palmas, sendo de três homens entre 19 e 31 anos; e de cinco mulheres entre 22 e 74 anos. Aguardam o resultado em isolamento domiciliar. Ainda foram realizados dois testes rápidos com resultados negativos.

Também foram realizados na UPA o teste de dois caminhoneiros dos Estados da Paraíba e Santa Cantarina que foram confirmados positivo e transferidos para o Hospital Regional de Gurupi. Ambos apresentam sintomas moderado da doença. Esses dois registros não são contabilizados para o município conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Gurupi contabiliza 458 casos descartados, 52 casos confirmados, 32 casos suspeitos e 11 pessoas curadas da Covid-19.

Internação

A mulher de 66 anos, transferida para o Hospital Geral de Palmas continua internada.

O homem de 70 anos, que no boletim anterior foi informado que estava internado em hospital da rede particular recebeu o resultado do exame para Covid-19 que deu negativo. O paciente está com pneumonia.