Covid-19 | Com quatro novos óbitos, sendo dois Gurupi; Tocantins passa a ter 118 pacientes internados

Nesta sexta-feira, 05, foram contabilizados 301 novos casos confirmados para Covid-19, sendo 132 apenas em Araguaína e quatro óbitos, sendo dois em Gurupi e dos outros dois em Araguaína e Araguatins. O Estado passou a ter hoje 5.182 casos confirmados, destes 1.933 pacientes estão recuperados.

por Wesley Silas

A pandemia já alcançou 96, dos 139 municípios do Tocantins. Em todo Estado 118 pacientes encontram-se internados, sendo 71 em leitos clínicos e 47 em UTI Covid nos hospitais públicos e particulares.

Araguaína concentra neste momento 41,64% do total de casos confirmados para Covid-19 em todo Tocantins. E dos 89 óbitos registrados em 30 municípios do Tocantins, 21 aconteceram em Araguaína, 13 em Araguatins, 08 em Palmas e 06 em Paraíso do Tocantins. Em Gurupi foram registrados 04 mortes por Covid-19 e apenas nesta sexta foram registrados dois casos, sendo uma idosa de 65 anos, que estava internada no HRG desde o dia 18 de maio e de um mototaxista, de 58 anos, conhecido como Domingo, que no dia 02 de junho procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com falta de ar, tosse, febre e prostração. Ambos faleceram no Hospital Regional de Gurupi.

Distribuição dos novos casos confirmados para COVID-19, segundo município de residência e gênero, TOCANTINS.

Distribuição dos casos confirmados acumulados da COVID-19, segundo município de residência, TOCANTINS.