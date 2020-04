Covid-19: Cariri e Paraíso registram dois casos confirmados

Mais dois casos foram confirmados com Coronavírus no Tocantins. Dois homens que moram em Paraíso e Cariri.

Da redação

A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado. Em Cariri, o paciente é um homem de 42 anos que está em isolamento domiciliar. Ele apresentou sintomas de tosse, febre e dor no peito. A confirmação foi feita após exame do Laboratório Central do Tocantins (Lacen).

Já em Paraíso, o morador de 68 anos está internado no Hospital em Goiânia. Ele recebeu o diagnóstico positivo quando foi internado para fazer uma cirurgia.

Sem links relacionados.