COVID-19 | Caminhoneiro que esteve internado no HRG morre em Palmas

O caminhoneiro pernambucano, Jorge Luiz Souza Pires, 64 anos, faleceu na noite da quarta-feira, 29, no Hospital Geral de Palmas. Ele foi diagnosticado para COVID-19 após apresentar sintomas em Cariri e foi conduzido para o Hospital Regional de Gurupi. Nos últimos cinco dias foram registrados três óbitos de caminhoneiros no Tocantins.

por Wesley Silas

Nos últimos cinco dias foram registrado três óbitos de caminhoneiros no Estado do Tocantins. O primeiro aconteceu no dia 25 deste mês e teve como vítima Antoninho Muller, 56 anos, de Dourados, Mato Grosso do Sul. O segundo óbito aconteceu na terça-feira, 28, e a vítima do COVID-19 foi morador de Palmas, Valdir Conceição Teles, de 52 anos. Na noite de ontem (30/04) a Secretaria Estadual de Saúde noticiou a morte do pernambucano, Jorge Luiz Souza Pires, 64 anos.

Jorge Pires teve o primeiro atendimento no dia 26 de abril no posto do SEST/SENAT em Cariri, em seguida foi conduzido para uma UBS daquela cidade e posteriormente foi encaminhado para o Hospital Regional de Gurupi, onde o mesmo informou ser cardiopata.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que o paciente Jorge Luiz Souza Pires, 64 anos, caminhoneiro, morava em São Lourenço da Mata (PE),

“Mesmo que não contabilize como um óbito de morador do Tocantins, o Governo do Tocantins lamenta mais este óbito pela doença ocorrido no Estado e se solidariza com família e amigos do caminhoneiro”, disse a SES.

Assim como Araguaína, Gurupi é a cidade que recebe grande fluxo de caminhoneiro que transportam a produção do país pela BR-242 e BR-153 e com isso fazem parte do grupo de risco. Pelo Hospital Regional de Gurupi já foram internados três caminhoneiro, mas os casos foram registrados nas cidades de origem. Na terça-feira, Gurupi registrou dois casos positivos para COVID-19, um deles é uma enfermeira que teve contato com uma pessoa doente em Cariri.

Nota de pesar

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) esclarece que o paciente Jorge Luiz Souza Pires, 64 anos, caminhoneiro, de São Lourenço da Mata (PE), foi a óbito na noite desta quarta-feira, 29, no Hospital Geral de Palmas (HGP), unidade em que estava internado desde a última segunda, 27. Com problemas cardíacos, Jorge já havia sofrido três infartos e estava no grupo de risco para Covid-19.

Mesmo que não contabilize como um óbito de morador do Tocantins, o Governo do Tocantins lamenta mais este óbito pela doença ocorrido no Estado e se solidariza com família e amigos do caminhoneiro.

Palmas, 30 de abril de 2020

Secretaria de Estado da Saúde

Governo do Tocantins”