Covid-19 | Araguaína registra 104 novos casos, Palmas 77, Guaraí 30 e Gurupi 16

O Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 25, aponta foram confirmados 329 novos casos confirmados da doença. Com isso o Estado registra 9.425 casos, destes 5.798 pacientes estão recuperados e 3.444 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 183 óbitos. Confira o números.

por Wesley Silas

Todas as informações que constam no boletim são provenientes dos sistemas oficiais do Ministério da Saúde alimentados pelos municípios.

Confira a distribuição dos casos confirmados acumulados da COVID-19, segundo município de residência, TOCANTINS.

O boletim aponta que duas pessoas foram a óbito, sendo elas um homem de 95 anos residente em Araguaína, e uma mulher de 65 anos residente em Tocantinópolis.

Distribuição dos óbitos confirmados acumulados da COVID-19, segundo município de residência, TOCANTINS.