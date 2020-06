COVID-19 | Araguaína contabiliza 130 novos casos e ocupação na UTI-Covid chega a 75%

O 73º boletim de acompanhamento dos casos de coronavírus em Araguaína aponta que o número de casos positivos para a COVID-19 chegou neste sábado a 2.297, destes 1.432 foram recuperados.

Por Redação

No boletim a Secretaria Municipal da Saúde reforçou que as medidas de isolamento social são determinantes para conter o avanço do novo coronavírus. “Fique atento às notícias sérias, só divulgue dados de sites oficiais e evite 𝑓𝑎𝑘𝑒 𝑛𝑒𝑤𝑠!”,pontuou.

Araguaína registrou mais 130 confirmações para covid-19 nessa sexta-feira, dia 5. Setenta e três mulheres e cinquenta e sete homens. Com esses, o Município chega a 2.297 casos confirmados, sendo desses 844 casos ativos da doença, 1.432 recuperados e 21 óbitos.

A ocupação de leitos público hospitalar chegou neste sábado a 75% nas UTIs-Covid e 57% nos leitos clínicos.

A Secretaria da Saúde de Araguaína esclareceu que os casos positivos que constam no boletim do Estado são divulgados antes da apuração realizada pelo Município. Assim, o boletim municipal traz os dados já com as apurações de caso a caso e confirmações de localidade de cada paciente.