COVID-19 | 4º BPM realiza desinfecção nos imóveis nas cidades de Figueirópolis, Alvorada e Talismã

A desinfecção acontece após o primeiro caso primeiro caso de COVID-19 em um policial militar na região sul. Seis militares encontram em isolamento domiciliar.

por Wesley Silas

No sábado, o 4º BPM adiantou ao Portal Atitude que policial militar contaminado com COVID-19 é morador da cidade de Cariri, porém atua na cidade de Figueirópolis

Disse ainda que “Todas as medidas protocolares de contingenciamento foram adotadas pela instituição, bem como cuidados com o policial militar que está sendo acompanhado pelo médico e serviço social do 4º BPM”.

Por medida de segurança, seis policiais militares do destacamento foram conduzido a isolamento domiciliar, e o processo de desinfecção do destacamento, viatura, armamentos e equipamentos já estão sendo realizados.

Nesta segunda-feira, o 4 BPM realizou desinfecção nos imóveis da PMTO das cidades de Figueirópolis, Alvorada e Talismã. “A ação visa combater o coronavirus e trazer segurança aos Policiais Militares da 2 CIA do 4 BPM”, informou.

Garantia de policiamento ostensivo e preventivo

Com o afastamentos dos 07 policiais, o Comando do 4º BPM informou que providenciou o remanejamento de novas equipes policiais para a cidade para continuidade das ações de segurança pública no local.

“O Comando da Polícia Militar informa que a instituição tem se preparado desde o início da pandemia para o enfrentamento das situações que dela venham surgir e ressalta que a Polícia Militar do Tocantins manterá inalterado o policiamento ostensivo e preventivo em todo estado garantindo a segurança do cidadão tocantinense”.