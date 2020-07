Correios finaliza adequação dos CEPs para endereçamento de Palmas

A partir de amanhã (7), entra em vigor a adequação do Código de Endereçamento Postal (CEP) de Palmas-TO. A mudança visa atualizar os logradouros, permitindo adequar a setorização postal da cidade.

por Redação

Com isso, a partir de julho, todos os moradores do Plano Diretor Sul e Plano Diretor Norte deverão utilizar as denominações ARNO, ARNE, ARSE e ARSO, para envio e recebimento de correspondências e encomendas. Também será necessário que os clientes informem o número da Quadra Interna (QI ou QD).

Nessa fase de transição, os Correios da região atenderão aos dois endereços até que os clientes se adaptem e passem a utilizar o endereçamento vigente. Entretanto, é essencial que as quadras e as residências possuam a identificação correta, de forma que os carteiros tenham condições de realizar a entrega das correspondências e encomendas.

A maioria dos CEPs da capital permanece inalterado, com exceção de algumas quadras localizadas no entorno da Praça dos Girassóis. Para o caso das empresas, a recomendação é a atualização do banco de dados referente aos endereços de seus clientes. Já para os cidadãos, é importante ressaltar que, ao realizar uma compra pela internet e digitar o CEP, o cliente já visualizará seu endereço atual. Por exemplo, no site de compras constará ARSE 51 ao invés de Quadra 504 sul.

Segundo a Portaria 4.474/2018 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para que os Correios realizem a entrega de correspondências e encomendas, é necessário que as vias e os logradouros disponham de placas indicativas de nomes instaladas pelo órgão municipal e os imóveis apresentem numeração de forma ordenada, individualizada e única. Dessa forma, é importante que as ruas e as residências estejam identificadas com o endereço oficial.

Em caso de dúvidas sobre o atual endereçamento, os cidadãos podem consultar os mapas das quadras no site da Prefeitura Municipal de Palmas<http://geo.palmas.to. gov.br/mapas/>. Os moradores podem consultar o CEP de sua residência no site dos Correios<https://www.correios. com.br/>.