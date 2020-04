Corpo não identificado e não reclamado permanece no IML em Palmas

O Instituto Médico Legal (IML), de Palmas, órgão vinculado a Superintendência de Polícia Cientifica do Tocantins, informa que se encontra nas dependências daquele instituto, o corpo de um homem, conhecido apenas pelo nome de Elias e que ainda não foi identificado, ou reclamado por nenhum familiar ou conhecido.

por Redação

O corpo deu entrada no IML, em Palmas, no dia 11 de março de 2020, após ter sido encontrado no quarto em que o homem residia na cidade de Santa Maria do Tocantins. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, de cor negra, compleição física mediana, parcialmente calvo e com cabelos de cor grisalha.

Qualquer informação que possa ajudar na identificação do corpo, bem como na localização de familiares do Sr. Elias, podem ser repassadas diretamente ao IML de Palmas, através do telefone (63) 3218-6840, ou então diretamente na sede do Instituto, a qual fica localizada na Quadra 304 Sul, Avenida NS 04, Lote 02, Palmas, Tocantins.