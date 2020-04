Corpo de turista afogado em Lagoa da Confusão é encontrado pelos Bombeiros

Por volta das 7h10 desta quarta-feira, 22, mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar encontraram o corpo do turista de Brasília numa fazenda a 20km da cidade de Lagoa da Confusão.

Por Wesley Silas

Informações do Corpo de Bombeiros Militar apontam que vítima se chamada Luiz Tavares Barbosa, e era servidor aposentado do Ibama de Brasília.

“Ele desapareceu na segunda-feira, 20, durante o naufrágio da do bote em que estava com outros pescadores no Rio Urubu, na Fazenda Carolina, em Lagoa da Confusão-TO”, explica a nota.

Os mergulhadores integram a Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS), e foram acionados às 20h da segunda-feira, data do ocorrido.

“Luiz estava com outros dois pescadores quando a embarcação virou”.