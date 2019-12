Corpo de homem encontrado em Caseara aguarda identificação no IML Avalie esse post Avalie esse post

O Instituto de Medicina Legal (IML) da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informa que o corpo de Raimundo Bezerra de Moura, 41 anos, identificado por confrontação papiloscópica, através do Núcleo de Identificação de Paraíso, aguarda manifestação de familiares no IML de Palmas.

por Redação

O homem é natural de Paulo Ramos, no Maranhão e foi encontrado morto no município de Caseara, na noite do sábado,21. Ele teria sido vítima de arma branca, e estava com ferimentos na cabeça.

O IML solicita que quem tiver informações que possam identificar a vítima, entrar em contato, em horário comercial, por meio do telefone (63) 3218-6840 ou se dirigir ao prédio do Instituto, em Palmas, no endereço: QD. 304 Sul, AV: NS 04, LT 02 – Plano Diretor Sul.