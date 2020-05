Corpo de bombeiros inicia desinfecção em vias públicas de Cariri

Na noite desta segunda-feira, 18, o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, batalhão de Gurupi, na região Sul, em cumprimento ao Decreto 6.095/2020 do Governo do Estado, iniciou o serviço de desinfecção de vias públicas de Cariri, cidade que está acontecendo “lokdown”, devido a incidência de casos positivos de Covid19.

por Redação

O trabalho tem como objetivo, reduzir a carga biológica, contribuindo para a diminuição de chances de contaminação com a Covid-19. Neste primeiro dia foram realizados desinfecções nas repartições públicas, em alguns segmentos do comércio, praça e o serviço será estendido em toda cidade a partir desta terça-feira, 19

Até o final desta segunda-feira, Cariri não registrou novos casos de Covid19. O boletim atual, traz 180 casos descartados, 17 suspeitos aguardando resultado do exame, 46 confirmados, sendo destes, 33 em isolamento domiciliar com sintomas leves, 2 hospitalizados e outros 11 recuperados com alta médica.

Também nesta segunda-feira, o prefeito, Júnior Marajó, assinou o Decreto Municipal, 114/2020, com novas medidas de enfrentamento da pandemia, entre elas, a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas, bem como o consumo em vias publicas, além da proibição dos serviços de delivery e circulação de pessoas com idade acima de 60 anos e outras medidas.