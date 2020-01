Corpo de Bombeiros encerram buscas por idosa que desapareceu em rio no Sul do Estado Avalie esse post Avalie esse post

No final deste domingo (19) o Corpo de Bombeiros informou que encerrou as buscas por Maria da Conceição Antonio, de 60 anos, que desapareceu no Rio Palma, em Paranã.

Por Régis Caio

Após quatro dias de buscas o Corpo de Bombeiros informou que encerrou o trabalho para localizar a idosa. O caso aconteceu na semana passada quando Maria e a neta, de 03 anos, desapareceram no rio.

A tragédia ocorreu no município de Paranã, no Rio Palma, próximo da Fazenda Nova Vida. Na semana passada populares acharam o corpo da criança, submerso, um pouco abaixou do local do afogamento, próximo da margem do Rio.

“Percorremos cerca de 80 quilômetros no rio no intuito de localizar a vítima. Fizemos todo empenho, mas não conseguimos êxito. Informamos as autoridades locais e ribeirinhas que caso achem algum vestígio possa estar informando a nossa equipe que retornaremos”, disse o comandante Guimarães Filho.