Corpo de Bombeiros comenta sobre Cegonha pegou fogo na BR-153

Carreta estava no sentido sul do estado, quando o fogo começou no pneu e se alastrou

Por Luiz Henrique Machado

Um carreta do tipo Cegonha que fazia o percurso em direção à região sul do Tocantins pegou fogo ontem, sexta-feira, 20, por volta das 16h30. O caminhão era dirigido por Flávio Santos da Rocha, que solicitou o apoio dos Bombeiros Militares do 3º Batalhão, em Gurupi, para o combate ao incêndio.

A ocorrência foi na BR-153, cerca de 40 quilômetros de Aliança do Tocantins. Segundo informou o motorista, o fogo começou por uma das rodas traseiras e logo se alastrou para o veículo todo.

A Cegonha transportava 11 carros de passeio. Desses, dois ficaram intactos. Os bombeiros militares estavam em duas equipes e usaram mais de seis mil litros de água para combater as chamas. Não houve vítimas no caso.

Encarcerada

Na manhã deste sábado, na TO-050, na altura do trevo de Aparecida do Rio Negro, dois veículos se envolveram em acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas ao chegar, uma das vítimas que estava presa às ferragens, já havia sido retirada por terceiros.

A segunda vítima já tinha sido levada para o Hospital Geral de Palmas. Ambas estavam com lesões diversas.

Para o Corpo de Bombeiros Militar, é recomendado não remover quem está na cena do acidente em situação de encarceramento.

“A recomendação é não puxar a vítima quando ela está presa às ferragens, pois isso pode agravar algum tipo de lesão que ela têm. Os bombeiros militares são socorristas e têm as técnicas para essas situações, que necessitam de imobilização da pessoa e o devido encaminhamento para uma unidade de saúde”, explicou o tenente Jarbas Borges da Silva Gomes.