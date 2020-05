Corpo de bebê é encontrado por trabalhadores da limpeza urbana em Porto Nacional

O bebê foi encontrado sem vida por trabalhadores da limpeza urbana no Distrito de Pinheirópolis, Município de Porto Nacional.

Da Redação

Policiais Militares do 5º Batalhão receberam informações na tarde de hoje, 14, que no distrito de Nova Pinheirópolis, trabalhadores da Limpeza Urbana havia encontrado um feto, do sexo feminino, em um saco de lixo.

Segundo os funcionários que faziam a coleta, o feto estava dentro de um saco de lixo recolhido pela equipe, sendo descoberto somente no momento que o lixo seria processado, causando um grande espanto destes diante de tamanha crueldade. O caso está sendo investigado