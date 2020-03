Coronvaírus | Representantes dos segmentos de bares, restaurantes, hotéis e motéis de Gurupi cobram reabertura das atividades

Um grupo de empresários dos segmentos de bares, restaurantes, hotéis e motéis de Gurupi reuniram com representantes da CDL, ACIG e prefeitura para cobrarem soluções e apresentar propostas para o retorno das atividades por meio de mudanças em dois Decretos municipais.

por Wesley Silas

A reunião aconteceu na manhã desta sexta-feira, 27, em um restaurante localizado na esquina da Rua 06 com Avenida Maranhão.

O empresário, Elissandro Rosa, que atua no segmento de restaurantes comentou sobre as alternativas que foram apresentadas para mitigar a crise no segmento.

“A reunião foi construtiva neste momento em que estamos elaborando uma proposta para gente levar até o prefeito e ao comitê gestor porque temos que trabalhar e não podemos parar dentro de uma iniciativa dentro da adequação no momento em que o atendimento self service deverá ser substituído como alternativas como o Prato Feito (PF) ou marmitex.

Na ocasião foi citado serviços como os dos motéis, pois no entendimento de empresário que representa o segmento, não há lógica em suspender suas atividades, pois os contatos físicos [beijo e abraços] são feito antes mesmo dos casais chegarem ao local.

Após conversas a CDL e ACIG redigiram um oficio ao prefeito Laurez Moreira solicitando a revisão dos decretos 471 (leia aqui) e 478 (leia aqui) que determinam a suspensão para retomadas das atividades econômicas.

O vice-presidente da CDL Thony Batista, defendeu no ofício que a classe empresarial clama pelo retorno das atividades de forma gradativa, orientada e normatizada, conforme orientação dos órgão públicos mundial, nacional e municipal responsáveis pela saúde pública.

“É preciso criar a segurança e por isso é necessário conscientizar as pessoas se prevenirem sobre o risco. Vejo que os ramos de bares, restaurante, hotéis e motéis são os mais críticos devido na alimentação as pessoas ficarem muito próximas umas das outras”, disse o vice-presidente da CDL Thony Batista.

Leia a íntegra do ofício encaminhado ao Poder Executivo.

O presidente da ACIG, Marcelo Dominici também defendeu a abertura do comércio, desde que não coloque em risco a saúde pública dos gurupienses de serem contagiados pelo COVID-19.

“Eu acho muito válida esta iniciativa dos donos de bares, restaurante e hotéis que estão buscando um alternativa e estão conscientes dos riscos e preocupados com a responsabilidade econômica e financeira da empresas. Então, começamos a discutir como e o modo de fazer sem subestimar o risco da doença. Foi uma primeira conversa e será enviada uma proposta no momento em que tudo no Brasil de agora para frente vai ter que ser reformulado, refeito e repensado porque vamos viver um novo cenário econômico”, Marcelo Dominici.

Segundo o Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia, Domingos Tavares, a prefeitura já realizou 08 reuniões com os segmentos do comércio no sentido de debater os Decretos Municipal que suspendeu a abertura de atividades do comércio.

“Essas reuniões tem ocorrido no sentido de montar um projeto seguro. Já houve casos que aconteceu acordo com a categoria que propuseram trabalhar de forma semiaberta usando as redes sociais. Quanto a solicitação das categorias de bares, restaurantes e hotéis é encontrar uma alternativa segura para eles continuarem trabalhando obedecendo a distância que é proposta, higienização e a quantidade de pessoas por vez no atendimento. São estas propostas que vamos levar para o Conselho Gestor para serem analisadas, como aconteceu ontem com os supermercados para controlar o fluxo de pessoas para não acontecer aglomerações”, disse o secretário.