Coronel Benício assumirá Secretaria Municipal de Segurança de Palmas

O ex-comandante Geral da Polícia Militar, coronel Luiz Cláudio Benício, foi convidado pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, para assumir o cargo de Secretário Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, até então ocupado por Durval Ribeiro da Silva Júnior.

Por Wesley Silas

Em entrevista para o Portal Atitude, Coronel Benício disse que foi convidado pessoalmente pela prefeita e terá como desafios mostrar a população palmense que a Secretaria Municipal de Segurança estará sempre presente, buscando uma interação maior com A PM, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.

“Contarei com o apoio destes órgãos buscando a união entre todos, para que possamos melhorar a qualidade da segurança de Palmas”, destacou o Coronel.

O novo secretário comentou ainda sobre as medidas de isolamento em cumprimento aos Decretos municipais nesta pandemia. “Durante este período vamos fazer com que as recomendações e decretos sejam cumpridos, fazendo um trabalho de fiscalização juntamente com a secretária da saúde”, finalizou.