Coronavírus | Nestor Forster tem resultado positivo e presidente do Senado, Davi Alcolumbre negativo

O encarregado de negócios do Brasil em Washington, embaixador Nestor Forster, testou positivo para o Covid-19, o novo coronavírus. Enquanto o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP), fez exame por tido contato com pessoas suspeitas. Leia também: Brasil tem primeiros casos de transmissão comunitária por Redação De acordo com Embaixada do Brasil, na capital dos Estados Unidos, o diplomata Nestor Forster tomou conhecimento do resultado do exame na noite dessa sexta-feira (13). “Seguindo orientação médica, o embaixador Nestor Forster prolongará sua quarentena, na qual ele já havia se colocado como medida de precaução, por mais duas semanas”, diz a embaixada em nota. O diplomata fez parte também da comitiva presidencial que acompanhou o presidente Bolsonaro durante visita aos Estados Unidos. Desde que soube que Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação, que esteve na comitiva presidencial, testou positivo para o covid-19, Forster tomou a iniciativa de se isolar e fazer os testes de detecção do vírus. Alcolumbre testa negativo para o novo coronavírus O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), testou negou negativo para contaminação pelo Covid-19, o novo coronavírus, informou hoje (14) a assessoria do parlamentar. Mesmo sem sintomas, Alcolumbre resolveu fazer o exame por ter tido contato com pessoas suspeitas de estarem contaminadas, diz a nota. “Por enquanto as atividades legislativas continuam”, diz o texto, mas acrescenta que “o cenário está em constante acompanhamento e avaliação”. Uma sessão conjunta do Congresso Nacional está marcada para terça-feira (17), às 11h. O comunicado diz ainda que “medidas de enfrentamento ao novo coronavírus estão sendo tomadas para preservar a saúde de parlamentares e servidores” do Senado. Na noite dessa sexta-feira (13), o senador Nelsinho Trad confirmou ter testado positivo para o novo coronavírus, tornando-se o primeiro parlamentar a ser contaminado. Trad é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e acompanhou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos, realizada entre 7 e 10 de março. Durante o voo que transportou a comitiva, Trad estava em uma poltrona próxima à do secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, que foi diagnosticado com o vírus. Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) caracterizou a disseminação do Covid-19 pelo mundo como uma pandemia, na última quarta-feira (11), tanto o Senado como a Câmara anunciaram medidas de prevenção, como a restrição do acesso ao público e suspensão de eventos. O acesso ao Congresso ficou restrito aos congressistas e profissionais que têm credenciamento permanente, como servidores, funcionários terceirizados, profissionais de imprensa e assessores de entidades e órgãos públicos. A restrição de acesso não se aplica aos convocados para comissões ou audiências com parlamentares.

Brasil tem primeiros casos de transmissão comunitária

O Brasil teve os primeiros casos de transmissão comunitária de coronavírus. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, essa nova situação foi registrada nas cidades de São Paulo e do Rio . Transmissão comunitária ocorre quando as equipes de vigilância não conseguem mais mapear a cadeia de infecção, não sabendo quem foi o primeiro paciente responsável pela contaminação dos demais.

No total, quatro pessoas adquiriram o vírus por essa modalidade de transmissão. Segundo os dados, 79 são casos importados (que foram contaminadas no exterior) e 15 pessoas foram infectadas por transmissão local (por meio de contato com pessoas de casos importados). “Não temos evidência de aumento de internação por síndrome respiratória aguda grave”, comentou o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira.

No balanço do ministério disponibilizado (13), o número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) chegou a 98. Foram 21 pessoas infectadas a mais do que o último dado, anunciado (12). Os casos suspeitos aumentaram para 1.485. Os descartados ficaram em 1.344.

Os estados de São Paulo e Rio são os epicentros do surto no país, respectivamente com 56 e 16 casos confirmados. Em seguida vêm Paraná (seis), Rio Grande do Sul (quatro), Goiás (três) e Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Distrito Federal e Pernambuco (dois casos em cada um). Completam a lista Alagoas e Espírito Santo (um caso em cada).

Nos casos suspeitos, São Paulo também lidera (753), seguido de Minas Gerais (116), Rio Grande do Sul (81), Santa Catarina (77), Rio (76) e Distrito Federal (75). Apenas Roraima e Amapá não registram casos confirmados ou suspeitos.

Do total, 15% dos casos confirmados demandam maior nível de atenção, podendo evoluir para agravamento. Há 12 pessoas hospitalizadas.

Transmissão comunitária

A transmissão comunitária ocorre quando há maior difusão do vírus e as equipes de vigilância não sabem mais quem originou os casos. Neste caso, as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde se tornam mais complexas, conforme conjunto de iniciativas divulgado hoje pela equipe da pasta.

Nas localidades com transmissão comunitária, as cidades de São Paulo e Rio, a recomendação é que não haja mais monitoramento de casos leves, mas seja dado foco nos casos mais graves, de síndrome respiratória aguda grave. Isso significa que dados sobre as situações mais leves deixarão de ser alimentados.

“A cidade terá condições de dedicar parte do esforço para rede especializada pois para de ficar monitorando casos leves, exames regulares de todos os casos. Esse processo, como acabamos de ter situação assim, vamos aprender juntos com São Paulo”, declarou Wanderson de Oliveira.

Perguntado por jornalistas, ele negou que haja orientação no sentido de evitar viagens às duas capitais e ressaltou que as medidas serão adotadas pelas autoridades locais de saúde. No Rio de Janeiro, o governo do estado anunciou que vai suspender as aulas. Wanderson avaliou que a medida pode ser “oportuna”, mas que deve ser acompanhada de outras iniciativas, como as já listadas pelo ministério.

Recursos

O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, informou que foi fechado um acordo com o Congresso para a destinação de R$ 5 bilhões referentes a emendas de relator do Orçamento Impositivo para ações de prevenção e combate ao novo coronavírus. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, aventou a possibilidade de assegurar mais R$ 5 bilhões da fatia do orçamento administrada pelos parlamentares.

O novo coronavírus (SARS-Cov-2) causa a doença denominada Covid-19, que teve início na China, em dezembro de 2019. Os sintomas do envolvem febre, cansaço e tosse seca. Parte dos pacientes pode apresentar dores, congestão nasal, coriza, tosse e diarreia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é que o período de incubação seja de um a 14 dias. Os públicos mais vulneráveis são idosos e pessoas com doenças crônicas (diabetes, pressão alta e doenças cardiovasculares). A transmissão pode ocorrer por gotículas de saliva, espirro, tosse ou catarro, que podem ser repassados por toque ou aperto de mão, objetos ou superfícies contaminadas pelo infectado. As principais formas de prevenção são: lavar frequentemente as mãos por 20 segundos com sabonete ou usar álcool gel; evitar contato próximo com pessoas doentes; usar um lenço de papel para cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, e descartá-lo no lixo após o uso; não compartilhar copos, talheres e objetos de uso pessoal.