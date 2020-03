Coronavírus | Fiscais da Prefeitura de Gurupi e Polícia Militar notificam bares, restaurantes de sorveterias para fecharem as postas

Fiscais de Postura, Edificação e da Vigilância Sanitária, acompanhados pela Polícia Militar estiveram na noite deste sábado notificando bares, restaurantes, pizzaria e sorveteria de Gurupi para fecharem as portas em cumprimento ao Decreto Nº 0471 que visa atender a recomendação Nº 04/2020 do Ministério Público e suspende por tempo indeterminado as atividades comerciais.

De acordo com o fiscal, Henrique Veras, praticamente, todos os comércios estavam abertos, contrariando o artigo 13 do Decreto que suspende, por tempo indeterminado, as atividades em bares, restaurantes, boates, casas noturnas, igrejas e demais centros religiosos. O Decreto foi assinado neste sábado pela prefeitura de Gurupi juntamente com o Comitê Gestor, formado por 15 pessoas representantes da classe médica e órgãos públicos.

Confira aqui a íntegra do Decreto

“Todos (bares, restaurantes sorveteria) estão abertos e a nossa recomendação é para eles fecharem as portas agora por tempo indeterminado e só ficar no atendimento Delivery”, disse Henrique Veras.

Feiras livres

As novas medidas passam a valer a partir da data de sua publicação, exceto os serviços relacionados às feiras livres, as quais terão efeito a partir do dia 23 de março, podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico e sugestões do Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus.