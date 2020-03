Coronavírus | Coordenadora de Epidemiologia do HRG tranquiliza gurupienses depois de alarde em redes sociais Avalie esse post Avalie esse post

Bastou uma pessoa com sintomas de gripe ser internada no Hospital Regional de Gurupi para iniciar uma onda de boatos nas redes sociais sobre um suposto paciente com sintomas de Covid-19.

Por Wesley Silas

De acordo com a Coordenadora da Epidemiologia do Hospital Regional de Gurupi, Adriana Cristina Batista do Prado, uma paciente de Aliança do Tocantins que teria chegado de Brasília foi internada com sintomas de gripe no hospital, mas não teve nenhum contato com pessoas suspeita de Covid-19 e já foi liberada para sua casa.

Ela citou um recente protocolo sobre conduta de investigações de suspeita de pacientes com coronavírus. “Nele fala caso de pessoas que tiveram contato com alguém do exterior (países), caso de contatos de pessoas domiciliares que tiveram Covid-19 confirmado. Está senhora que veio de Aliança do Tocantins não teve contato com o exterior (países) e veio de Brasília, não teve contato domiciliar com ninguém com histórico do Covid-19 confirmado. Então, a gente deve ter muito critério porque vão aparecer várias pessoas com sintomas querendo tratamento e que colha material, mas a gente tem que seguir o protocolo” disse.

Ela aconselhou que a equipe de Epidemiologia do HRG está preparada para realizar exames. “A gente tem que seguir para colher e o médico que atendeu (paciente de Aliança). “O médico mandou a paciente para casa porque estava inseguro e as meninas (enfermeira) chegaram lá para colher porque achavam que o caso se encaixava no protocolo e ele (médico) queria retornar a paciente e eu falei que não, porque a paciente não enquadra no caso. A gente tem que saber”, disse a responsável p epidemiologia do HRG.