Coronavírus | Prefeito de Peixe pede conscientização de moradores em festa em tempo de isolamento

“As distribuidora [de bebidas], as casas lotadas de festas e aglomeração de gente”, alerta o prefeito da cidade turística sobre a falta de consciência das pessoas.

por Wesley Silas

Enquanto o Brasil reforça estratégias para enfrentar risco de transmissão comunitária do coronavírus, em Peixe turistas e moradores da cidade ignoram medidas de proteção e o Decreto municipal (veja aqui) que determina isolamento social neste momento em que a curva de caso sobe e falta, praticamente, três meses para o início da temporada de praia.

Por ser uma cidade centenária que serve como refúgio para diversas pessoas do país em momento de férias e moradores que vivem em outras regiões que enfrentam o problema do Coronavírus. Para evitar a chegada da pandemia em Peixe o prefeito chegou a publicar o Decreto 090 de 19 de março (veja aqui) declarando situação de emergência naquela município.

“Queira está comemorando a adesão de todos e em massa às medidas adotadas em nosso decreto e não é isso e a cidade de Peixe está em festa e não se sabe por quê? As distribuidora [de bebidas], as casas lotadas de festas e aglomeração de gente”, lamentou o prefeito.

O prefeito alerta aos moradores de Peixe e turistas que estão me diversos ranchos neste momento de pandemia que sigam as recomendações do isolamento social.

“Não estamos fazendo a nossa parte e no comércio que deveria evitar aglomeração não faz a sua parte. Finalmente viemos aqui suplicar e não pedir para que cada uma se mantenha isolamento e só assim conseguiremos achatar a curva de disseminação da doença e isso é importante e às vezes não pode ser importante para algumas pessoas que é forte, novo saudável com sistema imunológico bom, mas é importante para as pessoas que num futuro adoecerem por não terem a imunidade baixa nós não teremos condições de atender e de curar”, disse.