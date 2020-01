Copa do Craque: Definidos os finalistas do certame Avalie esse post Avalie esse post

Após dois empates no tempo normal as duas semifinais foram para os pênaltis e a estrela dos goleiros brilhou. Confira a programação para a grande final que acontecerá no próximo domingo (26).

por Alisson Gonçalves

A final da XXXIV Copa do Craque 2019/2020 será disputada por Malvinas e MaxZen, ambas equipes venceram nos pênaltis suas semifinais, enquanto o Malvinas venceu Os Veteras/Jardim por 4×3 após empatar em 0x0 no tempo normal a equipe da MaxZen venceu o Atlético Porto também nos pênaltis em 1×1 no tempo regulamentar.

Os goleiros Milson (Malvinas) e Valdeir (MaxZen) foram responsáveis por defenderem 2 cobranças cada um, ajudando assim as suas equipes a estarem na grande final.

Confira a programação para a grande final que acontecerá no próximo domingo (26):

XXXIV COPA DO CRAQUE DE FUTEBOL AMADOR / 2019 / 2020 TAÇA WILSON COSTA:

08:30H: FUTEBOL MASTER- BLOCO SEM TETO X BLOCO OS ENFORCADOS

09:30H: EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL.

09:40H: PONTA PÉ INICIAL PELO PREFEITO MUNICIPAL- LAUREZ MOREIRA

09:45: A GRANDE FINAL MALVINAS X MAXZEN

O Campeão da competição levará para casa uma premiação em dinheiro de R$ 4 mil, além de troféu e medalhas, enquanto que o vice-campeão receberá 2 mil reais em dinheiro mais troféu e medalhas.