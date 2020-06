Cooperativa Educacional de Pedro Afonso oferece aula remota para estudantes de outros estados

Iniciativa já alcançou o estado da Paraíba

por Redação

Os meios inovadores para a aplicação dos métodos pedagógicos não param. E a inovação dos atendimentos da Cooperativa de Educadores de Pedro Afonso (COED), por meio da modalidade de ensino remoto, já ultrapassou as fronteiras do Tocantins e chegou no estado da Paraíba.

Após as férias impulsionadas pela pandemia do novo Coronavírus, a COED, registrada no Sistema OCB/TO, decidiu retomar as aulas, mas com um modelo diferente, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e mantendo o isolamento social. Então através de um guia de estudos adotou-se as atividades e aulas retomas, por meio do Portal Positivo On, a plataforma Microsoft Teams corporativa, e videoaulas no canal da escola, no YouTube.

A novidade tem atraído pais de cidades vizinhas do município e já conta com uma aluna do 5º ano, moradora do município de Patos (PB).

A presidente da cooperativa, Gleide Américo de Azevedo, comenta que a iniciativa é inovadora para as cooperativas educacionais e a sugestão de expandir o atendimento partiu do Analista Rogério Dias. “Em seu nome queremos agradecer o apoio do Sistema OCB/TO, pela ideia de buscarmos alunos em outros municípios e estados através da modalidade de ensino remoto. E Nosso diferencial é o comprometimento com ensino de qualidade para que nossos alunos alcancem o aprendizado”, relata.

O presidente do Sistema OCB/TO, Ricardo Khouri, afirma que é surpreendente os métodos que as cooperativas têm adotado para se sobressair em um momento tão difícil. “Apesar da situação atual do país não ser favorável, observamos que as cooperativas estão se esforçando e trazendo ótimos resultados em termos de inovação, essa é a forma ideal de entendermos o conceito de cooperativismo”, finaliza.