Contraprova de exame em Lúcio Campelo dá negativo para covid-19

A assessoria do vereador Lúcio Campelo (PL) enviou ao Portal Atitude o reteste de exame comprovando que o primeiro testes da Covid-19 teria dado falso positivo.

por Wesley Silas

A Câmara Municipal de Palmas informou nesta quarta-feira, 13, a suspensão das atividades até o dia 25 deste mês. No mesmo dia foi noticiado que o vereador Lúcio Campelo teria dado positivo à COVID-19.

“Fica suspensa a realização das atividades legislativas e das Comissões Permanentes, até o dia 25 de maio. A nova medida tem como objetivo evitar a disseminação do novo coronavírus e preservar a vida dos servidores e parlamentares desta Casa de Leis”, informou a assessoria da Câmara Municipal de Palmas.

Porém, no início da noite deste hoje, um dos assessores do vereador enviou ao Portal Atitude cópia do laudo (veja aqui no link) de um segundo exame feito pelo vereador comprovando que o primeiro exame teria dado um falso positivo e este último deu negativo para Covid-19.