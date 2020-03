Contra Coronavírus| Governador determina suspensão de aulas no Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

Em decreto que será publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 13, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, determina a suspensão, pelo período de 16 a 20 de março de 2020 (na semana que vem), de todas as atividades educacionais nas unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino e na Universidade Estadual do Tocantins (Unitins).

Da Redação

De acordo com o documento assinado pelo Governador, a suspensão pode ser prorrogada se houver comprovação da necessidade e da conveniência, segundo os próximos boletins oficiais emitidos pelos órgãos de saúde do país e deste Estado, bem como pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ao Conselho Estadual de Educação, cabe proceder as tratativas com os Municípios e instituições de ensino privado quanto à adesão à providência de que trata este Decreto.

Para o governador Mauro Carlesse, a ação é uma preocupação governamental quanto à garantia da ordem pública e do bem-estar social. “O Tocantins ainda não possui confirmação de nenhum caso do novo coronavírus, mas é preciso que o Governo aja, não medindo esforços para superar os desafios impostos por esse cenário de crise mundial. Sabemos que a disseminação do vírus já é realidade no país e que ações destinadas a seu enfrentamento devem ser prontamente executadas”, conclui.

Além do Tocantins, outros estados e órgãos também se mobilizam para conter a onda de propagação do Covid-19. O último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira, 13, apontou que o Brasil possui 98 casos confirmados do novo coronavírus.

Conteúdo e aprendizado

Para que não haja prejuízo ao aprendizado e à aplicação do conteúdo previsto, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) orientará as unidades de ensino a disponibilizarem atividades extra-classe aos estudantes, a serem realizadas em casa, no decorrer deste semestre letivo.

Para orientar os estudantes acerca dos conteúdos extra-classe, a Seduc dispõe de assessorias técnicas de currículo nas áreas de conhecimento, em suas 13 Diretorias Regionais de Educação (DREs), que poderão ser contatadas, via telefone ou e-mail, por estudantes, bem como pelos demais membros da comunidade escolar para esclarecimento de dúvidas.

Além disso, os canais de comunicação virtuais também poderão ser utilizados pelas escolas para o contato entre alunos e professores, para que o conteúdo seja assimilado da melhor forma.

Comitê de Crise

O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, reuniu na tarde dessa quinta-feira, 12, no Palácio Araguaia, em Palmas, representantes dos Poderes do Estado, órgãos públicos e entidades da sociedade civil para a implantação do Comitê de Crise, visando ações preventivas do vírus Covid-19.

A doença foi descoberta no final de dezembro de 2019, na China. Nesta semana (dia 11), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do novo coronavírus.