Contador de Cariri, Odair Borges de Amorim, morre com Covid-19 em Palmas

Filho de Dueré, mas conhecido como profissional especializado em contabilidade pública em Cariri há mais de 15 anos, Odair Borges de Amorim, chegou a ser levado de Cariri para Palmas, mas não resistiu e faleceu noite de ontem, 19, em Palmas, onde estava hospitalizado, na Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital Geral de Palmas (HGP). O prefeito de Cariri, Júnior Marajó e o presidente da Câmara Municipal, Professor Ederson Soares, lamentaram em nota a perda do amigo e profissional.

por Wesley Silas

De acordo com o prefeito Júnior Marajó, Odair Borges de Amorim, 47 anos, era casado, deixa esposa e dois filhos. Ele foi diagnosticado positivo para o Covid-19, em 11 de maio, sendo hospitalizado em Gurupi, de onde foi transferido para Palmas, na última segunda-feira.

Odair era natural de Dueré, residia em Cariri e atuava no município, como funcionário de uma empresa de Contabilidade junto a Prefeitura há mais de 15 anos.

“Com serviços prestados no município há mais de 15 anos, a Prefeitura decreta luto oficial por três dias no município e manifesta sua solidariedade com amigos, colegas de trabalho e familiares deste homem, que será sempre lembrando e marcado por sua alegria, honestidade, bondade, profissionalismo, comprometimento e principalmente, por sua dedicação ao nosso município, lugar onde dedicou parte de sua vida, onde construiu família, onde construiu uma história que nos motiva e nos orgulha”, disse o prefeito por meio de nota. “Que possamos permanecer unidos, neste momento, rogando a Deus o conforto aos familiares e amigos”. Lamentou o prefeito Júnior Marajó.

Marajó informou ainda que seguirá as determinações do Ministério da Saúde, o corpo será trasladado para Cariri, onde segue direto para o cemitério local, onde será sepultado, sem a realização de velório.

O vereador e presidente da Câmara de Vereadores, Professor Ederson Soares, também lamentou a morte de Odair Borges de Amorim.

“Um grande amigo, pai de família, deixa esposa, dois filhos e um legado de responsabilidade e compromisso com nossa cidade. Cariri perde um grande amigo. Lamentamos essa partida precoce e rogamos a Deus o conforto aos familiares e amigos neste momento de dor e saudade”, lamenta o vereador.