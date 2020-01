Considerando festividades natalícias e de final de ano, vereadores de Formoso tiram 60 dias de férias Avalie esse post Avalie esse post

Conforme o Decreto de Recesso de final de ano, os vereadores de Formoso do Araguaia só retornarão às atividades no dia 14 de fevereiro de 2020.

por Wesley Silas

No início de dezembro a Câmara Municipal de Formoso fechou o ano de 2019 com aumento nos salários do vereadores que teve um salto de R$ 4 mil para R$ 6 mil. Iniciando do ano de 2020, um eleitor de Formoso do Araguaia, reclamou das férias de 60 dias dos vereadores da sua cidade.

Comparativo

No Congresso Nacional, o recesso ocorre no período de 23 de dezembro a 1º de fevereiro. Na Câmara Municipal de Gurupi o recesso iniciou no dia 16 de dezembro e seguirá até o dia 31 de janeiro. Já o Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmas prevê que o parlamento entra em recesso a partir do dia 16 de dezembro e retoma os trabalhos em 05 de fevereiro de 2020.

“Desde o dia 16 de dezembro a Câmara Municipal deu recesso para todos os servidores pelo período de dois meses e eles vão receber sem trabalhar”, disse o morador de Formoso do Araguaia. Junto com a mensagem o eleitor enviou uma cópia do Decreto que dispõe sobre o recesso: