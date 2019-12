Confraternização beneficente arrecada quase meia tonelada de alimentos

Pensar no próximo é uma tarefa diária, mas o Natal é uma data convidativa para o reforço das boas ações. Foi pensando em pessoas que estão em situação econômica desfavorável que colaboradores do Grupo Elmo da obra Suprême du Parc, em Palmas (TO), se uniram a empreiteiros e ao Santuário Nossa Senhora de Fátima e organizaram uma confraternização beneficente e arrecadaram 464 quilos de alimentos não perecíveis.

Ao todo, foram 130 famílias moradoras do assentamento São João, em Palmas, que foram beneficiadas. De acordo com o analista de marketing da Elmo, Stiv Brenndaw, a confraternização solidária superou as expectativas e rapidamente ganhou força e adesão dos colaboradores.

“Nos preocupamos com o próximo, somos uma empresa aberta e que procura fazer a diferença na vida da comunidade, seja direta, como nessa ação de arrecadação, ou indiretamente”, afirma. Os principais alimentos arrecadados foram arroz, feijão, macarrão, óleo, sal e leite. O analista reforça que são famílias carentes e que precisam de doações. A iniciativa foi do Santuário Nossa Senhora de Fátima, que também arrecadou brinquedos para as crianças.

A auxiliar de engenharia no pós-obra, Alana de Moraes Magalhães, organiza a arrecadação de alimentos para crianças carentes há quatro anos, mas essa foi a primeira vez que os colaboradores da Elmo participaram. “Tudo começou com uma ação voluntária, porque eu sou da igreja e sempre arrecadamos donativos para a Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Essa foi a primeira vez que chamei o pessoal da obra e todo mundo participou”, explica. Ainda segundo a Auxiliar de Engenharia, foram dois meses de arrecadação com os fiéis do Santuário e quinze dias intensos na obra, em que cerca de 60 pessoas contribuíram. Para ela, a sensação é de dever cumprido. “Ajudar o próximo é um dos melhores sentimentos. Às vezes é tão pouco para a gente, mas representa tanto para o outro”, diz.

A quase meia tonelada rendeu 150 cestas de alimentos não perecíveis e a entrega do que foi arrecadado foi uma festa.

“Levamos pula-pula, pipoca e algodão doce para as crianças. Todos ficaram tão felizes, foi uma manhã de alegria para as famílias do assentamento São João”, lembra. Segundo a auxiliar, parte dos moradores do assentamento trabalha na cidade, outros trabalham em fazendas próximas e há quem esteja desempregado.