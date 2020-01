Conflito no Jubileu de Diamante | Festejo da Igreja Santo Antônio pode ser (mais uma vez) desrespeitado com a Expo Gurupi, alerta padre Avalie esse post Avalie esse post

No ano que a Igreja Santo Antônio prepara a comemoração do Jubileu de Diamante (60 anos), com o tema “Celebrando a Memória e Transformando a História”, a festa poderá ser prejudicada pela Expo Gurupi em desacordo com o comprometido do Sindicato Rural de Gurupi com a igreja. “Não somos da cultura do conflito, mas não podemos cruzar os braços quando somos desrespeitados”, disse o padre Eldinei ao Portal Atitude.

por Wesley Silas

Para o padre Eldinei Carneiro, mais uma vez, o Sindicato Rural de Gurupi, poderá deixar de cumprir um acordo com a igreja e no cumprimento de uma lei que determina que mesmo período do festejo não poderia haver a Exposição Agropecuária de Gurupi. Ele lembra que neste ano, a igreja celebra o jubileu de Diamante dos festejo de Santo Antônio.

Segundo o padre, em 2019 houve uma reunião em 2019 com a presidência do sindicato e na oportunidade o presidente Rafael de Leon teria prometido não mais colocar as datas pecuária no período do festejo; com isso, o representante do sindicado “não estaria honrando a própria palavra”.

“Nós temos uma proteção legal, existe a lei municipal, todos nós gostamos da pecuária por ser uma festa que envolve a cidade, mas, a data é inadequada. No ano passado cedemos, esse ano iremos até as últimas consequências. Por outro lado, a paróquia estará celebrando os 60 anos da fundação da Paróquia, teremos shows e demais festividades, inauguração da Praça Santo Antônio. Não somos da cultura do conflito, mas não podemos cruzar os braços quando somos desrespeitados”.

O que diz o Sindicato:

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, Rafael de Leon, garantiu ao Portal Atitude que, até então, ainda não foi definida a data da Exposição Agropecuária de Gurupi.

“Estou em Palmas com membros da diretoria e diretoria da Faet e não foi definido o período da festa da Expo Gurupi porque não temos data. Eu pedi para o Stephane que é ligado ao padre Eldinei para ver se conseguimos entrar em um acordo, mas não tem nada definido porque não tem data no calendário da Faet. Inclusive o pessoal dos leilões estão me procurando para saber a data, assim como o pessoal dos shows e, anda não tem nada definida”, disse Rafael.

Dadas

Conforme o a Igreja Santo Antônio, as festividades do padroeiro da cidade acontecerá no período de 31 e maio a 13 de junho de 2010. Enquanto o calendário das feira Agropecuária agendadas no site da Faet, (DADOS DE 2019) a Expo Gurupi aconteceu no período entre 31 de maio a 09 de junho de 2019. A agenda das feira para 2020 ainda não estão disponíveis no site da FAET.