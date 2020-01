Confira os itens que não podem ser cobrados na lista de material escolar Avalie esse post Avalie esse post

A Lei Federal nº 12.886/2013, proíbe os estabelecimentos de ensino de exigirem dos alunos a entrega de determinados itens ou cobrar pelos mesmos.

por Thaise Marques

Com o início do período letivo, muitos pais e responsáveis já se organizam para a compra do material escolar. O Procon Tocantins disponibilizou uma lista com os itens que não podem ser cobrados nas lista solicitada por escolas privadas.

O superintendente do Procon Tocantins, Walter Viana, explica que a Lei Federal nº 12.886/2013, proíbe as escolas de exigirem dos alunos a entrega de determinados itens ou de cobrar pelos mesmos. “São materiais de uso coletivo e, por isso, cabe à escola providenciá-los”, ressalta o gestor.

O órgão de Defesa do Consumidor, destaca ainda que alguns itens podem ser solicitados, mas há restrições na quantidade solicitada. O Procon Tocantins orienta aos responsáveis pelas compras, que verifique quais os produtos da lista os alunos já possui em casa, que estejam em bom estado e que possam ser reutilizados.

“Uma forma de economizar, é evitar a compra de materiais com personagens, logotipos e acessórios licenciados. Isso porque geralmente os preços são mais elevados”,orienta Viana.

Pesquisa

O Procon Tocantins realizou uma pesquisa de preços de 83 itens em cinco estabelecimentos comerciais de Palmas e encontrou uma variação de até 192,31%. Entre os produtos verificados estão canetas, apontadores, borrachas, cadernos, colas em bastão e líquida, giz de cera, lápis preto, lapiseiras, marca texto, massas de modelar, réguas, tesouras, corretivos, papel, pincel e tinta. A pesquisa completa pode ser conferida no site do Procon.

“O objetivo da pesquisa é fornecer ao consumidor uma amostra dos diferentes preços que ele pode encontrar, além de incentivar para que adquiram o hábito de pesquisar antes efetuar as compras”, afirma.

Normas

O gerente de fiscalização, Magno Silva, destaca que é preciso estar atento as normas. “Desde fevereiro de 2015, alguns produtos como apontadores, borrachas, canetas hidrográficas e esferográficas, dentre outros, só podem ser comercializados com o selo do INMETRO”, destaca Silva.

Materiais que não podem ser exigidos

Álcool Argila Balde de praia Balões Bastão de cola-quente Bolas de sopro Caneta para lousa Carimbo Copos descartáveis Cordão Creme dental Elastex Esponja para pratos Estêncil a álcool e óleo Fantoche Fita dupla face Fita para impressora Fitas decorativas Fitilhos Flanela Garrafa para água Giz branco e colorido Grampeador e grampos Isopor Jogos (com exceção de jogo pedagógico) Lenços descartáveis Livro de plástico para banho Maquiagem Marcador para retroprojetor Material de escritório Material de limpeza em geral Medicamentos Palito de churrasco Palito de dente Papel higiênico Fita durex colorida Piloto para quadro branco Pratos descartáveis Pregador de roupas Sacos plásticos Tonner para impressora Trincha

Materiais escolares que podem ser pedidos com restrições:

1.algodão para educação infantil, máximo de 01 (uma) rolo pequeno

Brinquedo máximo de 01 (uma) unidade para educação infantil Canudinho para educação infantil, máximo de 01 (um) pacote com 30 (trinta) unidades Cartolina máximo de 04 (quatro) unidades para educação infantil Cd máximo de 04 (quatro) unidades Cola branca máximo de 02 (duas) unidades Cola de isopor máximo de 02 (duas) unidades Emborrachado e.v.a máximo de 03 (três) unidades Envelopes máximo de 04 (quatro) unidades Feltro para educação infantil, máximo de 50 cm (cinquenta centímetros) Papel ofício colorido máximo de 100 (cem) folhas para educação infantil. Glitter / purpurina máximo de 03 (três) unidades Jogo pedagógico máximo de 01 (um) unidade Lã para educação infantil, máximo de 01 (um) rolo pequeno Livro infantil máximo de 01 (uma) unidade Lixa para educação infantil, máximo de 01 (uma) folha ou unidade Massa de modelar máximo de 03 (três) unidades Palito de picolé para educação infantil, máximo de 01 (um) pacote com 50 (cinquenta) unidades Papéis em geral apenas papel ofício e máximo de 01 (uma) resma. Pincel atômico para educação infantil, máximo de 02 (duas) unidades de qualquer cor 21. Pincel para pintura em tela máximo de 01 (uma) unidade Plástico para classificador máximo de 01 (uma) unidade Tintas (guache, alto relevo e tecido) máximo de 05 (cinco) unidades TNT máximo de 01 (um) metro