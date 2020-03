Confira o Decreto que contém todas as medidas preventivas ao coronavírus em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

A Prefeitura de Gurupi divulgou os Decretos Nº 0447 e Nº 0448 com a publicação no Placar do município nesta terça-feira (17).

por Redação

O primeiro documento trata-se da instituição de um Comitê Gestor responsável para acompanhamento e adoção de medidas preventivas ao Covid-19. Já o segundo trata-se das medidas adotadas pela Prefeitura para prevenção ao coronavírus em âmbito municipal.

Para conferir o Decreto que declara situação de emergência em saúde Pública em Gurupi e dispõe sobre todas as medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus, clique aqui.

Para conferir o Decreto que institui o Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus, clique aqui.

Máscara

Temerosos e, mesmo sem nenhum caso de coronavírus na cidade, morador de Gurupi foi às compras em um supermercado de máscaras.