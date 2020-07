Confira o cronograma de obras de esgoto em Gurupi até o dia 01 de agosto

A BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de saneamento em Gurupi – e em outras 46 cidades do Tocantins -, está realizando obras de ampliação das redes de esgotamento sanitário da cidade. Ao todo, o projeto contempla a construção de 51 mil metros de redes de esgoto, beneficiando mais de 9 mil pessoas.

Para as obras, o trânsito será interrompido em alguns períodos do dia, em vias movimentadas. Confira o cronograma dessa semana e as vias interditadas: