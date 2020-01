Condomínio Park Resedá será lançado na próxima semana em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O ex-senador e Ataídes Oliveira, presidente da Construtora e Incorporadora Araguaia responsável pela construção de um Shopping Center e do condomínio Park Resedá anunciou o lançamento do Condomínio Park Resedá para o dia 24 de janeiro.

por Wesley Silas

De acordo com o empreendedor, Ataídes Oliveira, no local encontra-se maquinários que estão fazendo a parte de infraestrutura, principalmente o asfalto, guarita e o muro, entre outras particularidades.

Ele informou que as certidões da obras o condomínio e do shopping estão prontas e elogiou o profissionalismo da equipe da Prefeitura de Gurupi e do cartório na liberação dos documentos em tempo hábil.

“O prefeito Laurez tem uma excelente equipe e digo isso sem puxação de saco porque eu não sei mexer neste trem; mas, é uma equipe extraordinária que em tempo recorde analisou e autorizou todo o processo. Também faço questão de dizer sobre o cartório de imóvel sob a batuta da dona Marlene que é uma senhora respeitadíssima, competente e rigorosa. Isso é bom que se diga porque é peculiar a ela, também em tempo bastante exíguo ela conseguiu nos entregar o registro da incorporação”, disse.

Contratação de imobiliárias

Segundo Ataídes Oliveira, o condomínio Park Resedá será pelas imobiliárias locais.

“Estamos trabalhando no projeto do lançamento do condomínio que se dará, se Deus não mandar o contrário, no dia 24 de janeiro a partir das 07 horas da manhã no escritório da construtora, aonde iremos colocar várias tendas com participação de todo mercado imobiliário local como o Itamar, Emerson, Weder, Elcias, Flávio, Júnior e outros que vão estar presente com suas equipes de vendas. Vamos colocar uma equipe para emissão de contatos para que o cidadão saia com o contrato devidamente assinado em mãos”, concluiu o senador.

Shopping Center Araguaia

Durante o lançamento do condomínio Park Resedá o empreendedor irá anunciar a situação da construção do Shopping Center Araguaia com previsão de receber 140 lojas, incluindo as lojas ancoras que são as maiores.