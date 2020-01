Concessionária do Pátio Multimodal de Gurupi rebate transferência da plataforma para Rio Verde (GO) Avalie esse post Avalie esse post

A concessionária Porto Seco Centro-Oeste, comentou ao Portal Atitude sobre o lobby que está sendo criado em Goiás para que a única plataforma logística multimodal da Ferrovia Norte-Sul, entre o trecho da cidade de Porto Nacional (TO) ao o município de Estrela D’Oeste (SP) será instalada na cidade de Rio Verde (GO).

por Wesley Silas

A notícia da implantação da única plataforma logística multimodal da Ferrovia Norte-Sul em Rio Verde no trecho entre Porto Nacional (TO) ao o município de Estrela D’Oeste (SP), foi divulgada em novembro de 2019 pelo prefeito de Rio Verde Paulo do Vale, durante o anúncio de assinatura do contrato com a Rumo S.A., que arrematou o trecho de 1,5 mil km de extensão. Já a assinatura aconteceu no dia 19 de novembro com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do governador Ronaldo Caiado.

“O investimento na construção do Complexo de Rio Verde será de R$ 400 milhões, considerando a instalação completa da infraestrutura e do terminal de grãos. A estrutura deverá entrar em funcionamento em 2021, gerando 1800 empregos diretos. Na construção, serão gerados 1600 empregos”, noticiou o jornal goiano Diário da Manhã.

“Serão aproximadamente 1600 empregos gerados inicialmente, fora os 500 empregos da empresa responsável pela produção dos trilhos que já está acontecendo, e depois durante a parte operacional, mais 1800 empregos, tendo 800 diretos e 1000 indiretos. Além de todos os caminhoneiros e outros profissionais que virão puxados por este empreendimento”, descreveu o prefeito ao site Somos ao garantir que Rio Verde receberá a única plataforma logística multimodal da Ferrovia Norte-Sul, entre o trecho da cidade de Porto Nacional (TO) ao o município de Estrela D’Oeste (SP).

Repercussão no Tocantins

Durante visita do presidente Jair Bolsonaro ao Tocantins o governador, Mauro Carlesse, mostrou preocupação com a notícia da transferência do Pátio Multimodal de Gurupi para o Estado de Goiás. Na ocasião Carlesse chegou a pedir ao presidente para que não aceitasse tal transferência. O governador informou que sua preocupação aconteceu após notícias em jornais de Goiás.

O que diz a Porto Seco

A Concessão de uso de Área no Pátio Intermodal da Ferrovia Norte Sul em Gurupi (TO) teve a Porto Seco vencedora em Janeiro de 2016.

De acordo com o Edital, a PORTO SECO teria o prazo de um ano, a contar da publicação no DOU do Contrato firmado, para colocar em operação, pelo menos, um terminal, mantendo o transporte mínimo de 294.000 t/ano e a partir do segundo a produção mínima anual deve passar a 500.000 toneladas.

Sem avanços na conclusão do Pátio em Gurupi, a Porto Seco informou ao Portal Atitude que o Terminal de Cargas da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em Gurupi/TO foi criado a partir de uma licitação da VALEC e tem o prazo de concessão de 30 anos, prorrogável por mais 30 anos.

“Neste momento, é o único terminal oficialmente licitado por aquela empresa pública e está em fase de análise de projeto executivo para início do funcionamento concomitante ao início das operações da FNS”, disse.

A Porto Seco informou ainda que “o Terminal de Cargas de Gurupi foi planejado para suprir a demanda da região e as obras serão realizadas em compasso com este desenvolvimento”.

Nos bastidores há informações que o sucesso do Pátio Multimodal da Porto Seco em Gurupi estaria condicionado a abertura da TO-500, pois passaria a receber parte da produção do estado do Mato Grosso, viabilizando assim os investimentos no pátio de Gurupi.