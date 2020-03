Comunidade busca sensibilizar Câmara de Gurupi para doar parte do fundo

No momento de pandemia do coronavírus, entidades como o UnirG , ACIG e poder Executivo sublinham união contra o tempo, a Câmara Municipal mostra reticência em acelerar a vontade de muitos gurupienses em repassar parte de um fundo R$ 3,7 milhões para aquisição de materiais e aparelhos para enfrentamento do COVID-19 em Gurupi.

por Wesley Silas

Neste momento o que mais precisa são ações concretas para o combate ao coronavírus. Uma cobrança que está incomodando alguns vereadores da Câmara de Gurupi é a doação de parte do 3.738.532,88 para aquisição de respiradores mecânicos, álcool gel, alimentação para a comunidade carente e teste rápido para combater o coronavírus.

O Portal Transparência da Câmara Municipal de Gurupi, mostra que em 2019 o presidente da Casa, Wendel Gomides (PDT) conseguiu economizar e depositar numa conta do Fundo Especial da Câmara R$ 2.369,266,44. Enquanto nos dois anos em que o vereador Valdônio Rodrigues (PSB) esteve na presidência, foram feitos três transferências para o Fundo, sendo o primeira no dia 02 de janeiro de 2018 no valor de R$ 344 mil, outra no dia 27 de dezembro 2018 no valor de R$ 1 milhão e a última no dia 28 de dezembro do mesmo ano no valor de R$ 25.266,44. Ao todo, a soma do fundo para construção do prédio da Casa chega a 3.738.532,88. No entendimento de empresários as circunstâncias aceitam prorrogar a construção do prédio da Câmara e parte deste valor poderá minimizar a grave situação num momento em que há um decreto municipal que prevê dispensa de licitação e rapidez nas ações.

O Portal Atitude tentou ouvir o presidente da Câmara, Wendel Gomides, mas não obteve resposta por meio de telefone.